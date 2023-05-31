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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن إطلاق نظيرتها الشمالية صاروخاً مرتبطاً بقمر صناعي للتجسس

صدى البلد

 أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا وذلك في إطار خطتها الرامية لوضع أول قمر صناعي عسكري للتجسس في المدار الفضائي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما تزعم أنه صاروخ يحمل قمرا صناعيا منذ أن أطلقت صاروخ كوانج ميونج الفضائي في يوم 7 فبراير في عام 2016.
ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، يقوم الجيش الكوري الجنوبي حاليا بإجراء تحليل لمعرفة نوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها وغيرها من المعلومات.
وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت في وقت سابق من الأسبوع الجاري اليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي خلال الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو.
وتمثل عملية الإطلاق اليوم أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ هواسونج 18 الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب في 13 أبريل الماضي.
ووفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية فإن هيئة الأركان المشتركة في جيش كوريا الجنوبية لم تقدم حتى الآن مزيداً من التفاصيل في هذا الصدد، موضحة أن المسؤولين في سول بعثوا تنبيهات عبر مكبرات الصوت والهواتف الذكية للمقيمين للاستعداد للإخلاء، دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو اضطرابات.

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