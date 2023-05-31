محمد شوقي: لن نتخلى عن كهربا.. وهذه حقيقة توتر علاقتنا بنادي الزمالك

أكد محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بالنادي الأهلي ، أن النادي الأهلي لديه مبادئ ولا يعمل إلا للحفاظ على حقوقه ولا يلجأ لسياسات التهديد، وهذا يؤكد أن شائعة الانسحاب من السوبر الماضي إذا لم يشارك كهربا أمر عار تمامًا من الصحة.



وأضاف شوقي خلال لقاء له ببرنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة “etc”: "نحترم اللوائح المنضبطة حينما تطبق على الجميع ونحن كمجلس لا نعترض وقتها.. واعتراضنا على لجنة الانضباط كان لأسس قانونية ولكن ليس اعتراضًا على إيقاف لاعب بعينه.. لأن الأهلي لا يقف على لاعب.. وأيضًا لا نتناقش في لوائح حينما تكون عادلة على الجميع".



واستكمل شوقي: "الأهلي في أزمة كهربا اعترض على مبادئ خاطئة بسبب عمل اللجان المستقلة لكن لم نوجّه خطابات بشأن كهربا بعينه لأننا نحترم اللوائح ولم يحدث أن هدّد الأهلي بعدم لعب السوبر .. ولا يجب الحديث عن هذا الأمر الآن لأن لكل مقام مقال لا يجوز أن نهدّد أحدًا ولم يحدث ربط لعب السوبر بمشاركة كهربا ".



وعن إيقاف كهربا قال عضو مجلس إدارة الأهلي :" غرامة كهربا إذا وجب دفعها الأهلي لن يتأخر في إطار الضوابط القانونية التي تخدم مصلحة اللاعب والنادي .. الأهلي لا يبيع من يشتريه ولا ينسى من يضحي من أجله والأكيد أن النادي الأهلي لن يترك كهربا مهما حدث .. ولكن ننتظر انتهاء الأمور القانونية ".

وردا على سؤاله حول توتر العلاقة مع نادي الزمالك قال الدكتور محمد شوقي: "الأهلي لم تكن علاقته متوترة مع الزمالك نهائياً ولكن هناك شواهد أمام الإعلام يجب أن ينظر إليها الجميع ، لماذا لم ينظر أحد لزيارة أساطير الزمالك للقلعة الحمراء الموسم الماضي في شهر رمضان وكان من بينهم الكابتن حسن شحاتة".



وأضاف شوقي: "أثناء كأس العالم في قطر أقمت في فندق واحد مع الكابتن حسن شحاتة واللواء أحمد سليمان وكان يجمعنا أحاديث ودية يوميًا تدل على الأخوة بيننا وتدل أننا نقدر كل الأندية ولا توجد خلافات مع نادي الزمالك وأملك ذكريات طيبة وعلاقات قديمة مع المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق".