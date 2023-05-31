مايو.. لماذا أصبح أطول شهر في السنة؟

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تعبيرات ساخرة عن شهر مايو الذي اعتبره البعض الأطول في العام حتى الآن.





ويشعر البعض بطول الشهر لأسباب مختلفة بينما لا يقتصر طول الأمد بشهر مايو فقط حيث نجد عدة أشهر تشترك في نفس عدد الأيام، فلماذا اذا شهر مايو ؟



الشعور الذي عبّر عنه الكثيرون بـ "طول" مايو هذا العام، ليس مقتصراً على هذا الشهر تحديداً؛ ذلك أنه عادة ما يشعر بعض الأشخاص خلال أشهر مختلفة من العام بطول شهر ما دون غيره، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من المتغيرات التي قد يشهدها الشهر، سواء على المستوى العام أو الخاص بالنسبة للأفراد، وكذلك بالنسبة لتغير الفصول أيضاً وأسباب أخرى مختلفة.

وتتداخل مجموعة من العوامل النفسية التي تدفع إلى هذا الشعور، سواء كان الشعور بطول الشهر أو حتى قصره ومرور الأيام سريعة، وبما يجعل الفرد يشعر بأن الأيام تمضي أسرع أو أبطاً من المعتاد تبعاً لتلك العوامل، دون أن يدري السبب وراء ذلك الشعور ومدى ارتباطه بهذه العوامل بشكل مباشر.

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وأرجأ احد اساتذة الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا في حديثه لاحد المواقع اسباب تلك الظاهرة الى عدة عوامل كان اهمها:



1. العدد الفعلي للأيام (عدد أيام أطول بالفعل كالأشهر السبعة التي تحتوي على 31 يوماً).

2. مستويات النشاط (حجم النشاط الذي يقوم به الفرد خلال الشهر وارتباطه بإدراك الوقت).

3. الحالة العاطفية (المشاعر الإيجابية والسلبية وتأثيرها على إدراك الوقت).

4. التأثيرات الموسمية (طول وقصر النهار بين فصلي الشتاء والصيف.

5. الحداثة (التجارب الجديدة بالنسبة للأشخاص ومدى ارتباطها بإدراك الوقت).

6. التوقع والانتظار (شيء ما سوف يحدث في المستقبل يجعل الأيام تمر بطيئة.