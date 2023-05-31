سريعة وصحية.. طريقة عمل بسكويت جوز هند بالشيكولاته

تعتبر طريقة عمل بسكويت جوز هند بالشيكولاته من الوصفات الخليجية السهلة، و التي تتميز بمذاقها الممتع و هى حلى لذيذ يمكن تقديمها فى المناسبات أو على الفطور.

وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل بسكويت جوز هند بالشوكولاتة، وهي من الحلويات الخليجية السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أشخاص.

طريقة عمل بسكويت جوز هند بالشوكولاتة

طريقة عمل بسكويت جوز هند بالشيكولاته

مقادير بسكويت جوز هند بالشيكولاته :

1/3 كوب زبدة

¾ كوب جبن فلادلفيا

¾ كوب سكر

1 صفار بيض

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال

1 ¼ كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 كوب جوز هند ناعم ملعقة صغيرة

قرفة للتزيين

شيكولاتة (اختيارى)

طريقة عمل بسكويت جوز هند بالشيكولاتة :

- فى وعاء نخفق الزبد مع السكر بالمضرب الكهربى حتى نحصل على قام كريمى .

- فى وعاء عميق نخلط الدقيق مع البيكنج باودر و القرفة جيدا .

- يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر و القرفة و يُقلب جيداً.

- يضاف البيض و الجبن و عصير البرتقال على خليط الزبد، وذلك مع الاستمرار في الخفق حتى تمام التجانس.

- يضاف خليط الدقيق على خليط الزبد مع التقليب حتى تمام الامتزاج .

- نقوم بإضافة جوز الهند، ونعيد الخلط حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها .

- نشكل العجين على شكل كور .

- نقوم بعمل تجويف بسيط فى المنتصف بضغطة خفيفة .

- نزين الوجه بالشيكولاتة (اختيارى) .

- نسخن الفرن على 180 درجة .

- نرص العجين فى صينية مدهونة على مسافات من بعضها .

- ندخل صينية بسكويت جوز الهند الفرن حتى تمام النضج 10- 12 دقيقة .