محمد شوقي: نعتمد على حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التمويل

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تواجد الجماهيري أمر حيوي للغاية ويمثل عصبًا للعبات المختلفة، وهو أمر مهم لمصلحة كافة الأطراف.



وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc، أن كل القائمين على منظومة كرة القدم، عليهم دور كبير في التعاون بهذا الملف، وإنه لابد من احترام الأدوار والحدود الخاصة بكل طرف، والضوابط الخاصة بالحضور الجماهيري، لتنظيم المباريات بشكل راقٍ يُسهل من مهمة الجميع وإن جماهير الأهلي تستحق التواجد في المدرجات بالشكل اللائق.

وأشار "شوقي" إلى أنه لابد من إدارة ملف الحضور الجماهيري وفقاً لرؤية شاملة تحترم كل الأطراف، وإن الجهات المعنية أبدت تعاوناً كبيراً خلال الفترة الماضية، وهي خطوة إيجابية للغاية، وإن الفترة القادمة تحتاج لمزيد من تضافر الجهود من الجميع.



وكشف أن هناك أفكارًا مستمرة لترشيد النفقات وخلق حلول بديلة بشكل مستمر، في ظل التحديات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالعملة الصعبة والتمويل بشكل عام، وأن معيار استمرار أو رحيل أي عنصر في كافة فرق النادي يتوقف على رؤية الأجهزة الفنية.



وأضاف “شوقي” أن كرة القدم تمثل الداعم الأول لميزانية النادي، ورغم ما يتعلق بها من حسابات الربح والخسارة، إلا أنها تظل واجهة للرعاية، التي يتم تعظيمها بصور مختلفة، وإن اللاعب بالنادي يحصل على امتيازات وتاريخ بصورة تتخطى ما يمكن أن يحصل عليه في مكان آخر.



وشدّد على أن الأهلي لا يمكن أن ينسى كل من قدم له شيئاً، ولا يتخلى عن أحد، وتستمر مسيرته دون أن تتوقف على أحد.