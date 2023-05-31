محمد شوقي: متفائل بتجربة كولر وأثق في دعم الدولة للأهلي بشأن الحضور الجماهيري ‏

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن هناك أوجه شبه بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للكرة ومانويل جوزيه المدير الفني الأسبق وأنه مُتفاءل إلى أقصى درجة بما سيُحققه مع الأهلي، ويأمل أن يفوق السويسري نظيره البرتغالي من خلال البطولات التي يحققها مع الفريق مستقبلًا.
وأضاف “شوقي”: بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق، أدى دورًا رائعًا وتوّج ببطولات مع الأهلي وأنه لا يحب المقارنات بين المدربين، لاسيما أن الكل يسعى إلى تحقيق البطولات.
وتطرّق عضو مجلس إدارة الأهلي للحديث ما الأنباء المتداولة عن التعاقد مع أمام عاشور مشير إلى أن هذا الأمر مثار عبر السوشيال ميديا، وأنه ليس من المنطق أن الأهلي يفاوض أي لاعب يترك نادي أخر وأنه ليس لديه معلومة فنية في هذا الأمر.
وشدد على أن محمد الشناوي وحمدي فتحي جاهزان طبيًا بنسبة كبيرة للتواجد مع الفريق في مباراة الوداد يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأشار “شوقي” إلى أن الأفضل للأهلي ليس الفريق الذي يواجهه ولكن الأفضل أن يتوج الفريق باللقب، وأن هذا هو هدف الأهلي.
وتحدث عضو مجلس إدارة الأهلي عن الحضور الجماهير أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدًا أنه إلى الآن تم طرح التذاكر بـ 20 ألف مشجع وأنه يأمل في دعم الدولة ومساندتها للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من خلال الموافقة على السعة الكاملة للحضور الجماهيري في استاد القاهرة.
وأشار إلى وجود مستشفى طبي رياضي داخل استاد الأهلي الجديد وأن هناك مفاوضات مع عدة جهات وأن هدفها سيكون خدمة النادي وخارجه.
وأكد “شوقي” أن مشروع استاد الأهلي بالشيخ زايد تحول من طور الدراسة إلى المفاوضات والتعاقدات وأن هناك أرقام وتكلفة كبيرة في هذا الملف قائمة على دراستها شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.
واختتم محمد شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الكابتن محمود الخطيب لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب في أسوان كان هدفها دعم مؤسسة طبية خيرية في المقام الأول إقرارًا بدورها المجتمعي وأنه سيكون هناك تعاون من خلال مؤتمر يفيد الطب الرياضي في مصر.