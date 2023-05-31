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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شوقي: متفائل بتجربة كولر وأثق في دعم الدولة للأهلي بشأن الحضور الجماهيري ‏

محمد شوقي
محمد شوقي

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن هناك أوجه شبه بين مارسيل كولر ‏المدير الفني للفريق الأول للكرة ومانويل جوزيه المدير الفني الأسبق وأنه مُتفاءل إلى أقصى ‏درجة بما سيُحققه مع الأهلي، ويأمل أن يفوق السويسري نظيره البرتغالي من خلال البطولات ‏التي يحققها مع الفريق مستقبلًا.‏


وأضاف “شوقي”: بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق، أدى دورًا رائعًا وتوّج ببطولات مع ‏الأهلي وأنه لا يحب المقارنات بين المدربين، لاسيما أن الكل يسعى إلى تحقيق البطولات. ‏


وتطرّق عضو مجلس إدارة الأهلي للحديث ما الأنباء المتداولة عن التعاقد مع أمام عاشور  ‏مشير إلى أن هذا الأمر مثار عبر السوشيال ميديا، وأنه ليس من المنطق أن الأهلي يفاوض ‏أي لاعب يترك نادي أخر وأنه ليس لديه معلومة فنية في هذا الأمر.‏


وشدد على أن محمد الشناوي وحمدي فتحي جاهزان طبيًا بنسبة كبيرة للتواجد مع الفريق في ‏مباراة الوداد يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. ‏


وأشار “شوقي” إلى أن الأفضل للأهلي ليس الفريق الذي يواجهه ولكن الأفضل أن يتوج الفريق ‏باللقب، وأن هذا هو هدف الأهلي.‏


وتحدث عضو مجلس إدارة الأهلي عن الحضور الجماهير أمام الوداد في نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا مؤكدًا أنه إلى الآن تم طرح التذاكر بـ 20 ألف مشجع وأنه يأمل في دعم الدولة ‏ومساندتها للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من خلال الموافقة على السعة الكاملة ‏للحضور الجماهيري في استاد القاهرة.‏


وأشار إلى وجود مستشفى طبي رياضي داخل استاد الأهلي الجديد وأن هناك مفاوضات مع ‏عدة جهات وأن هدفها سيكون خدمة النادي وخارجه. ‏


وأكد “شوقي” أن مشروع استاد الأهلي بالشيخ زايد تحول من طور الدراسة إلى المفاوضات ‏والتعاقدات وأن هناك أرقام وتكلفة كبيرة في هذا الملف قائمة على دراستها شركة الأهلي ‏للمنشآت الرياضية.‏


واختتم محمد شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الكابتن محمود الخطيب لمستشفى الدكتور ‏مجدي يعقوب في أسوان كان هدفها دعم مؤسسة طبية خيرية في المقام الأول إقرارًا بدورها ‏المجتمعي  وأنه سيكون هناك تعاون من خلال مؤتمر يفيد الطب الرياضي في مصر. ‏

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