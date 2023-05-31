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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 31-5-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة إشبيلية وروما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

نهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية ضد روما – الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 1

كأس العالم للشباب

كولومبيا ضد سلوفاكيا – الساعة 7:30 مساء        

البرازيل ضد تونس – الساعة 7:30 مساء                     

الأرجنتين ضد نيجيريا – الساعة 11 مساء                    

إنجلترا ضد إيطاليا – الساعة 11 مساء                

الدوري المصري

البنك الأهلي ضد الداخلية – الساعة 7 مساء - على قناة أون تايم سبورتس 

المقاولون العرب ضد الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

الدوري السعودي

الهلال  ضد الرائد – الساعة 9 مساء على قناة  SSC 3                      

النصر ضد الفتح – الساعة 9 مساء على قناة  SSC 2                        

الاتحاد ضد الطائي – الساعة 9 مساء على قناة  SSC 1                     

الخليج  ضد أبها – الساعة 9 مساء                       

الوحدة ضد الفيحاء – الساعة 9 مساء                            

التعاون ضد الباطن – الساعة 9 مساء                           

ضمك ضد الشباب – الساعة 9 مساء                            

العدالة ضد الاتفاق – الساعة 9 مساء    

البطولة العربية

المحرق البحريني ضد الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء

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