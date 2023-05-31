مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 31-5-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة إشبيلية وروما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
نهائي الدوري الأوروبي
إشبيلية ضد روما – الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 1
كأس العالم للشباب
كولومبيا ضد سلوفاكيا – الساعة 7:30 مساء
البرازيل ضد تونس – الساعة 7:30 مساء
الأرجنتين ضد نيجيريا – الساعة 11 مساء
إنجلترا ضد إيطاليا – الساعة 11 مساء
الدوري المصري
البنك الأهلي ضد الداخلية – الساعة 7 مساء - على قناة أون تايم سبورتس
المقاولون العرب ضد الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساء - على قناة أون تايم سبورتس
الدوري السعودي
الهلال ضد الرائد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 3
النصر ضد الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2
الاتحاد ضد الطائي – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
الخليج ضد أبها – الساعة 9 مساء
الوحدة ضد الفيحاء – الساعة 9 مساء
التعاون ضد الباطن – الساعة 9 مساء
ضمك ضد الشباب – الساعة 9 مساء
العدالة ضد الاتفاق – الساعة 9 مساء
البطولة العربية
المحرق البحريني ضد الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء