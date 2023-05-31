مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 31-5-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة إشبيلية وروما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

نهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية ضد روما – الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 1

كأس العالم للشباب

كولومبيا ضد سلوفاكيا – الساعة 7:30 مساء

البرازيل ضد تونس – الساعة 7:30 مساء

الأرجنتين ضد نيجيريا – الساعة 11 مساء

إنجلترا ضد إيطاليا – الساعة 11 مساء

الدوري المصري

البنك الأهلي ضد الداخلية – الساعة 7 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

المقاولون العرب ضد الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

الدوري السعودي

الهلال ضد الرائد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 3

النصر ضد الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

الاتحاد ضد الطائي – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

الخليج ضد أبها – الساعة 9 مساء

الوحدة ضد الفيحاء – الساعة 9 مساء

التعاون ضد الباطن – الساعة 9 مساء

ضمك ضد الشباب – الساعة 9 مساء

العدالة ضد الاتفاق – الساعة 9 مساء

البطولة العربية

المحرق البحريني ضد الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء