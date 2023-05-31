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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دليلة الكرداني.. قصة نجاح في الحفاظ على التراث المعماري

المعمارية دليلة الكرداني
المعمارية دليلة الكرداني

فازت الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بجائزة الدولة التقديرية في مجال "الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".

وتصدرت تهنئتها مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الكاتبة والروائية مي التلمساني: "الجائزة التقديرية في مجال الفنون للصديقة المعمارية دليلة الكرداني. ألف مبروك إنجاز يضاف لإنجازاتك الكثيرة العظيمة".

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تعد دليلة الكرداني، أستاذة الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة والرئيسة السابقة للجنة الحفاظ على التراث لمحافظة بورسعيد، من بين أبرز الشخصيات النسائية اللواتي تركن بصمة في عالم الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري في مصر.

مسيرة المعمارية دليلة الكرداني

حازت دليلة الكرداني على بكالوريوس الهندسة المعمارية والماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة في الأعوام 1979، 1986، 1992، على التوالي، كما عملت كأستاذ زائر في جامعة بيركلي بكاليفورنيا في الفترة من 1989 إلى 1992، وكانت رئيسة لجنة الحفاظ على التراث المعماري لمحافظة بورسعيد من عام 2006 إلى عام 2014.

وقد أثبتت الكرداني نفسها كمهندسة معمارية مبدعة في تصميم وترميم المباني التاريخية، حيث قادت الجهود لوضع تصاميم للترميمات اللازمة لمبنى بلدية دمنهور الأثري والذي تحول إلى مركز الإبداع بالمدينة، وتم ترميم المركز الثقافي الجديد لكنيسة الأقصر، وترميم حمام الطمبلي بالقاهرة، والذي يعتبر من أقدم وأجمل الحمامات الأثرية في المدينة.

تم ترشيح الكرداني لجائزة ArcVision - المرأة والعمارة - وهي جائزة مجتمعية دولية تقدمها مجموعة إيتالسيمنتي الإيطالية للمهندسات المعماريات اللاتي يقمن بأبحاث وتصميم وتنفيذ أعمال متميزة اجتماعياً وثقافياً.

تعتبر الكرداني مثالاً يحتذى به في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري، وتظل إسهاماتها وإنجازاتها في هذا المجال محل تقدير واحترام لدى الكثيرين، فهي تعكس القدرة العالية على الإبداع والتميز والعمل الدؤوب لحماية التراث المعماري الثمين في مصر.

 ومن خلال جهودها المستمرة وإنجازاتها المذهلة، تسعى الكرداني إلى الحفاظ على التراث المعماري المصري الثري ونقله إلى الأجيال القادمة، مما يساهم في إثراء الثقافة المعمارية في مصر وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

التراث المعمارى الآداب والعلوم التصميم العمرانى الدكتورة دليلة الكرداني

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