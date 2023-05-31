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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً|كوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا.. وقرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

صدى البلد

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

الزمالك يحسم الجدل بشأن رحيل أوسوريو

استفزاز خطير يهدد السلام.. بيان عاجل لـ كوريا الجنوبية بشأن مقذوف بيونج يانج

شعبة الدواجن: كرتونة البيض بـ75 جنيهًا وكيلو الفراخ بـ62 من المزرعة

جوائز رمضان.. جعفر العمدة يحصد أفضل مسلسل

هاني شنودة: أضع على قمة مشواري الفني "فرقة المصريين".. فيديو

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

مايو.. لماذا أصبح أطول شهر في السنة؟

هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام المضادات الحيوية.. تفاصيل

زلزال عنيف يضرب الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا بقوة 6.2 ريختر

صفارات إنذار في سول وطوكيو.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا

 

حدث ليلا موقع صدى البلد الزمالك كوريا الجنوبية جعفر العمدة الأهلى

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