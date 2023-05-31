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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يبحث شكاوى المواطنين

لقاء مشايخ القري
لقاء مشايخ القري بمركز الحسنة

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء،  بمكتبه بديوان عام المجلس، عددا من  شيوخ وعواقل قرى مركز ومدينة الحسنة، للاستماع إلى شكاوى المواطنين بالقرى،  وذلك في إطار تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

ضم وفد مشايخ القرى كلا من : الشيخ  بلال سويلم، و الشيخ  محمد ابو عنقه، و الشيخ خلف امراحيل .. حيث تناول اللقاء ومناقشة أهم الموضوعات والمشاكل العالقة بالمنطقة للوقوف عليها والعمل على حلها.

 

برنامج توزيع المياه:

 

وخلال اللقاء تم عرض بعض المطالب للأهالي بمركز ومدينة الحسنة،.خاصة في مجال الطرق والكهرباء لتدعيم التجمعات بمولدات إضافية ،وصيانة ابار المياه العميقة، وذلك الالتزام ببرنامج توزيع المياه على قرى المركز . 

وأكد  رئيس مركز ومدينة الحسنة علي ضرورة التعاون المشترك لصالح المنطقة والمواطنين. .حيث  وجه رئيس مدينة الحسنة ، مديري الإدارات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها،  والعمل علي تلبيتها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة وذلك من أجل الاستجابة  لمطالب المواطنين  وتقديم الدعم الاجتماعي وتحقيق الحياه الكريمه لهم. 

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الحسنة مشايخ القرى مطالب المواطنين

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