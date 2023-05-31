أخبار التكنولوجيا| كبار الباحثين يحذرون من التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي.. وأرخص موبايل سامسونج بسعر خيالي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدرت مجموعة من كبار الباحثين والمهندسين والمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تحذيراً جديداً بشأن ما وصفوه بأنه تهديدا وجوديا بسبب الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على البشرية.



يمتلك هاتف Honor X7 من شركة هونر الصينية مواصفات كبيرة للغاية إلى جانب سعر مناسب للمستخدمين من أصحاب المرتبات المحدودة، ويوفر الهاتف معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع نظام التشغيل من شركة جوجل.



يعد هاتف Oppo A55 من شركة أوبو واحدا من افضل هواتف الشركة التي تقدم مواصفات مميزة للغاية مع شاشة و كاميرا فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد يقدم أداء قويا إلى جانب سعر رخيص يناسب محدودي الدخل والشباب.



يعد البحث عن هاتف ذكي مميز بسعر رخيص تجربة صعبة وشاقة للغاية، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، إلا أن هناك الكثير من الشركات التي تخصص هواتف رخيصة مع إمكانات تكنولوجية جيدة وتوفر تجربة مميزة للمستخدمين.



تعتزم شركة vivo فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بعدد من الإمكانات والمواصفات القياسية، حيث شوقت الشركة للهاتف من خلال إنشاء صفحة جديدة له مشيرة إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبا.



أكد مسئول في شركة جوجل أن الشركة قررت التخلي عن خطة إطلاق أحد هواتفها القابلة للطي، والتي كان من المقرر أن يتم إطلاقها في بداية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن رأت الشركة أن الهاتف لم يكن “ جيدا بشكل كاف لإطلاقه”.