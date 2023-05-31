أخبار التكنولوجيا| كبار الباحثين يحذرون من التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي.. وأرخص موبايل سامسونج بسعر خيالي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
قادة التكنولوجيا يحذرون من التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي وخطر الانقراض
أصدرت مجموعة من كبار الباحثين والمهندسين والمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تحذيراً جديداً بشأن ما وصفوه بأنه تهديدا وجوديا بسبب الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على البشرية.
بمواصفات خيالية وأرخص سعر.. أفضل هاتف من هونر Honor في السوق
يمتلك هاتف Honor X7 من شركة هونر الصينية مواصفات كبيرة للغاية إلى جانب سعر مناسب للمستخدمين من أصحاب المرتبات المحدودة، ويوفر الهاتف معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع نظام التشغيل من شركة جوجل.
فئة 5 آلاف جنيه .. أفضل وأرخص هاتف أوبو Oppo في السوق
يعد هاتف Oppo A55 من شركة أوبو واحدا من افضل هواتف الشركة التي تقدم مواصفات مميزة للغاية مع شاشة و كاميرا فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد يقدم أداء قويا إلى جانب سعر رخيص يناسب محدودي الدخل والشباب.
بطارية 5000 مللى أمبير.. أرخص موبايل سامسونج بسعر خيالي
يعد البحث عن هاتف ذكي مميز بسعر رخيص تجربة صعبة وشاقة للغاية، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، إلا أن هناك الكثير من الشركات التي تخصص هواتف رخيصة مع إمكانات تكنولوجية جيدة وتوفر تجربة مميزة للمستخدمين.
فيفو تتحدى بهاتف جديد ومواصفات فائقة .. تفاصيل
تعتزم شركة vivo فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بعدد من الإمكانات والمواصفات القياسية، حيث شوقت الشركة للهاتف من خلال إنشاء صفحة جديدة له مشيرة إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبا.
جوجل تؤكد إلغاء هاتفها القابل للطي لهذه الأسباب
أكد مسئول في شركة جوجل أن الشركة قررت التخلي عن خطة إطلاق أحد هواتفها القابلة للطي، والتي كان من المقرر أن يتم إطلاقها في بداية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن رأت الشركة أن الهاتف لم يكن “ جيدا بشكل كاف لإطلاقه”.