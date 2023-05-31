عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| كبار الباحثين يحذرون من التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي.. وأرخص موبايل سامسونج بسعر خيالي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

قادة التكنولوجيا يحذرون من التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي وخطر الانقراض

 

أصدرت مجموعة من كبار الباحثين والمهندسين والمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تحذيراً جديداً بشأن ما وصفوه بأنه تهديدا وجوديا بسبب الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على البشرية.

 

بمواصفات خيالية وأرخص سعر.. أفضل هاتف من هونر Honor في السوق


يمتلك هاتف Honor X7 من شركة هونر الصينية مواصفات كبيرة للغاية إلى جانب سعر مناسب للمستخدمين من أصحاب المرتبات المحدودة، ويوفر الهاتف معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع نظام التشغيل من شركة جوجل.    

 

فئة 5 آلاف جنيه .. أفضل وأرخص هاتف أوبو Oppo في السوق


يعد هاتف Oppo A55 من شركة أوبو واحدا من افضل هواتف الشركة التي تقدم مواصفات مميزة للغاية مع شاشة و كاميرا فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد يقدم أداء قويا إلى جانب سعر رخيص يناسب محدودي الدخل والشباب.

 

بطارية 5000 مللى أمبير.. أرخص موبايل سامسونج بسعر خيالي


يعد البحث عن هاتف ذكي مميز بسعر رخيص تجربة صعبة وشاقة للغاية، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، إلا أن هناك الكثير من الشركات التي تخصص هواتف رخيصة مع إمكانات تكنولوجية جيدة وتوفر تجربة مميزة للمستخدمين.  

 

فيفو تتحدى بهاتف جديد ومواصفات فائقة .. تفاصيل


تعتزم شركة vivo فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بعدد من الإمكانات والمواصفات القياسية، حيث شوقت الشركة للهاتف من خلال إنشاء صفحة جديدة له مشيرة إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبا.

 

جوجل تؤكد إلغاء هاتفها القابل للطي لهذه الأسباب


أكد مسئول في شركة جوجل أن الشركة قررت التخلي عن خطة إطلاق أحد هواتفها القابلة للطي، والتي كان من المقرر أن يتم إطلاقها في بداية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن رأت الشركة أن الهاتف لم يكن “ جيدا بشكل كاف لإطلاقه”.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

ترشيحاتنا

عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو والصفقات الجديدة

مركز المعلومات يناقش دور القطاع المالى فى دعم النمو الاقتصادى بمصر

أفضل طريقة لأداء مناسك الحج.. الإفتاء تكشف عنها

استجابة لتوجيهات الرئيس.. الحوار الوطني يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة إنشاء مجلس للتعليم

أمريكا تعاقب دولة أفريقية بسبب رفضها للمثليين.. تعرف عليها؟

هشام آمنة: الحكومة تضع اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية على قمة جدول أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

فيديو

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ