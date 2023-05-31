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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جلسة مباحثات موسعة بين مدبولي ونظيره الفلسطيني.. اليوم

صدى البلد

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات على الساحتين العربية والإقليمية.

ويزور رئيس وزراء فلسطين، مصر، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، يضم وزراء «الخارجية والمغتربين، الداخلية، الاقتصاد الوطني، الأوقاف والشئون الدينية، الصحة، الزراعة، الأشغال العامة والإسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل والمواصلات»، إلى جانب رئيس سلطة الطاقة.

وكان مدبولي، قد استقبل نظيره الفلسطيني والوفد المرافق له، أمس الأول، في مطار القاهرة، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية لهم، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.

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