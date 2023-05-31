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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باحث بهيئة الطاقة الذرية يحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف ببولندا

صدى البلد

 حصل الدكتور/ السيد رمضان السيد مدرس الميكروبيولوجي بقسم البحوث النباتية بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية المصرية على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا.



وقد تم تكريمه في حفل الجامعة السنوي الذي عقد من يومين حيث قام رئيس الجامعة بتكريمه بحضور السادة نواب رئيس الجامعة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وتجدر الإشارة بأن الدكتور السيد رمضان السيد قد سافر كمبعوث من هيئة الطاقة الذرية عام 2022  لجامعة فروتسواف ببولندا لإجراء بحوث ما بعد الدكتوراة. وقد عين بعد سفره للجامعة كباحث رئيسي ومدير لأحدى المشروعات البحثية في ذات الجامعة والذي يهدف الي استخدام الفطريات لإنتاج مركبات نشطة حيوياً ذات اهمية صناعية وتطبيقية مثل الاصباغ والملونات الطبيعية بالإضافة الي انتاج مضادات الميكروبات الممرضة للنبات والانسان ومضادات الاكسدة ومضادات السرطان.

ويهدف المشروع الي استخدام تكنولوجيا الإشعاع لاستحداث طفرات لها قدرات محسنة على انتاج تلك المواد الهامة كتكنولوجيا امنة بيئياً ومنخفضة التكلفة واحد التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. وقد تلقى  المشروع تمويلاً مشتركاً من مركز البحوث البولندي والاتحاد الأوروبي  نظراً لأهميته من الناحية التطبيقية  والبحثية.

و أعرب  الدكتور/ عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بفوز الدكتور رمضان بهذه الجائزة وقام بتهنئته، وأكد أن الهيئة تعمل على دعم الباحثين بإرسالهم في بعثات دولية وإشراكهم في المؤتمرات الدولية للتعرف على أحدث التطورات العلمية والمشاركة الدولية لنقل الخبرات ولبناء الاجيال الجديدة وتأهيل الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري وبرامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر .

و صرح الدكتور / شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا التكريم لأحد شباب الباحثين بالهيئة يؤكد على دور وتميز الباحثين بالهيئة على المستوى المحلي والدولي .

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IMG-20230531-WA0001
IMG-20230531-WA0000
IMG-20230531-WA0000

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