بسبب التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا.. الإمارات تكشف عن قرار اتخذته قبل شهرين

أعلنت دولة الإمارات اليوم، الأربعاء، انسحابها من التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، الذي تقوده الولايات المتحدة، منذ شهرين.

وأكدت الإمارات رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقارير صحفية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الخارجية لها: "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني ​​الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية المشتركة".

وشدد بيان الخارجية على ان "دولة الإمارات العربية ملتزمة بالحوار والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة المتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين" .

وأضاف: "كما أنها ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في بحارها وفقًا للقانون الدولي".

وجدير بالذكر ان القوة البحرية المشتركة هي فرقة عمل من 34 دولة تعمل على الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة المضادة في مناطق البحر الأحمر والخليج، والتي تحتوي على بعض من أهم طرق الشحن في العالم. ويقع مقرها الرئيسي في البحرين إلى جانب الأسطول والقيادة المركزية للبحرية الأمريكية.