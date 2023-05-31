اختيار أفضل الكوادر| كاتب صحفي يوضح دلالة متابعة الرئيس لاختبارات المتقدمين للوظائف المختلفة

علق رفعت فياض، الكاتب الصحفي، على متابعة الرئيس السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف “التربية والتعليم”، قائلًا إنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها الرئيس السيسي متابعة مثل هذه الاختبارات؛ والهدف هنا هو إعطاء رسالة للجميع على تأكيد واستمرار هذه المتابعة من أجل اختيار أفضل العناصر في كل أجهزة الدولة.



وأضاف “فياض” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن متابعة الرئيس تعكس رسالة مهمة للجميع وهي الاهتمام بالتعليم الجيد والتدريب الجيد وأن يكون الإنسان مؤهلًا للوظيفة.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس جانباً من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

