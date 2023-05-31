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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سعيدة كامل مديرة لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر

سعيدة كامل مديرة
سعيدة كامل مديرة لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر

أصدر محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، قرارًا بتكليف سعيدة كامل محمد أحمد، باحثة أولى بشئون التعليم بالجامعة، بتسير أعمال مدير كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وذلك انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تمكين الشباب في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والعمل على إعداد وتجهيز صف ثان من القيادات الإدارية وفقًا لرؤية مصر 2030م، وطبقا لتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

تدرجت المديرة الجديدة لكلية الدراسات العليا في التعليم الأزهري، وحصلت على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر شعبة الشريعة الإسلامية عام 1999م، 
والتحقت بالعمل في جامعة الأزهر في عام2001م، باحث شئون تعليم، بدأت مشوار الدراسات العليا وحصلت على دبلوم إدارة الأعمال في كلية التجارة، وواصلت مشوارها العلمي وحصلت على ماجستير مهني في إدارة الأعمال بكلية التجارة، كما حصلت على دورات تدريبية في التنمية البشرية، والتحول الرقمي، وجودة التعليم، ولها إسهامات كبيرة في الخدمات المجتمعية.

جامعة الأزهر كلية الدراسات العليا بجامعة الازهر الدكتورة سعيدة كامل

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