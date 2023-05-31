عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو للقضاء على العنصرية وتحسين جودة حياة المنحدرين من أصل إفريقي

صدى البلد

  دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "تشابا كوروشي"، إلى القضاء على العنصرية باعتبارها مشكلة عالمية، وأنه يتعين على كل دولة اتخاذ موقف ضدها.


جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي في قاعة الجمعية العامة، والذي يختتم أعماله يوم الجمعة المقبل، حيث يهدف المنتدى إلى تحسين سلامة وجودة حياة المنحدرين من أصل إفريقي في جميع أنحاء العالم.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "تشابا كوروشي" إن العنصرية وكراهية الأجانب تستمران في إفساد مجتمعاتنا، مثل الندوب التي تفسد نسيج المجتمع، وأضاف "أن الكراهية والعنف الناجمين عن هاتين الظاهرتين لا يزالان مستمرين، مما يتطلب مضاعفة جهودنا الجماعية للقضاء على العنف العنصري بجميع أشكاله".


وأكد "كوروشي" أن التغلب على العنصرية يتطلب الاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، حيث لا تزال "الموروثات غير المعترف بها" من العبودية والفصل العنصري قائمة حتى يومنا هذا من خلال أنظمة السجون القمعية والعنيفة عنصريا، وعدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستبعاد من القوى العاملة.
 

وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بضرورة مواجهة هذه الموروثات غير الإنسانية والمخزية، وقال: يجب أن نفعل ذلك الآن، لدى اعتقاد راسخ أنه من خلال التفكير في هذه الموروثات المؤلمة، يمكننا حقا تحويل مظالم الماضي إلى حريات المستقبل".
 

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشأت المنتدى الدائم عام 2021، بعد سنوات من المداولات، وتمشيا مع العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، الذي يمتد حتى عام 2024، وسيساهم المنتدى في النهوض بإعلان الأمم المتحدة بشأن تعزيز حقوق المنحدرين من أصل أفريقي واحترامها الكامل، وهو موضوع الدورة الحالية.


بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" - في رسالة بالفيديو - إن إنشاء المنتدى بلور الالتزام الدولي بالإسراع نحو المساواة الكاملة والعدالة للمنحدرين من أصل أفريقي في كل مكان، ودعا إلى الاعتراف بالأخطاء القديمة الناتجة عن قرون العبودية والاستعمار وإصلاحها.
 

يشارك في المنتدى الذي يختتم أعماله يوم الجمعة أكثر من ألف شخص، وقد أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بالعدد الكبير من الحاضرين من النشطاء وممثلي المجتمع المدني، وقال في رسالة: "كان للعديد منكم دور حيوي في الجهود المستمرة التي تبذلها الحركات العالمية لمكافحة العنصرية، بما في ذلك الاحتجاجات عام 2020، والتي ساعدت، من بين أمور أخرى، في التعجيل بإنشاء المنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، وقال "إن التمييز العنصري - ومنذ فترة طويلة - تم التعامل معه على أنه قضية اجتماعية، وليس انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

ترشيحاتنا

صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة قبيل التصويت على سقف الدين الأمريكي

الرئيس الصيني يحذر: وضع الأمن القومي خطير ومعقد.. وهذا ما دعا إليه

منها تحديد حرم مشروع مركز الصيد.. تراخيص الشواطئ توافق على 28 طلبا

عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو والصفقات الجديدة

مركز المعلومات يناقش دور القطاع المالى فى دعم النمو الاقتصادى بمصر

أفضل طريقة لأداء مناسك الحج.. الإفتاء تكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

فيديو

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ