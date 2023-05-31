وزير الدولة الإماراتي يزور إيران ويلتقي بوزير الخارجية

قام خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، بزيارة إلى إيران وكان في استقبالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث عقد الاثنان جلسة مباحثات في العاصمة طهران.

وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية الإيراني، إن تنمية العلاقات والتعاون الثنائي بين الإمارات وإيران تصب في مصلحة البلدين.

وأضاف عبد اللهيان، أن إيران تعتبر الإمارات شريكاً تجارياً موثوقاً، لافتا إلى أن طهران تنتهج سياسة تعزيز العلاقات مع كافة دول الجوار.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الدولة الإماراتي، إن أبوظبي عازمة على تعزيز وتوسيع علاقتها مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أجري وزير الخارجية الإيراني مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، قال خلالها إن العلاقات بين البلدين لا توجد بها قيود، لافتا إلى أهمية تطوير العلاقات خاصة في المستوي التجاري.

ومن جانبه، قال عبد الله بن زايد، إنه في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تعزيزاً للتعاون في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية والأوضاع الجديدة في سوريا.

ومن المرتقب، عقد لقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، بحسب ما أعلن عنه عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، يعقوب رضا زاده.

وزار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق، علي شمخاني، الإمارات في مارس الماضي وكان في استقباله مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الذي أكد في حينها أنّ التعاون مع إيران القوية أمر مهم للغاية بالنسبة إلى الإمارات ومن أولوياتها.