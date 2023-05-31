كاتب صحفي عن جهود مصر لحل أزمة الكهرباء: إعجاز قبل أن يكون إنجاز

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الكهرباء كانت من أخطر الملفات الاقتصادية والأمنية التي واجهت مصر قبل 9 سنوات، متابعًا أن سبب أزمة الكهرباء حينها هو خروج محطات من الخدمة لعدم وجود صيانة لها، وقلة عدد المحطات المولدة للطاقة، وعدم وجود وقود بجانب عدم توافر سيولة لجلبه من الخارج.



ولفت “فياض”خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إلى أن محطة الكهرباء الواحدة تأخذ من سنة ونصف لـ سنتين لعملها، مؤكدًا أن ما قامت به مصر بعد عام 2013 لحل أزمة الكهرباء هو إعجاز قبل أن يكون إنجاز.



وأكد أن أساس النهوض بالدولة ككل هو الاهتمام بالطاقة الكهربائية، من أجل الارتقاء بالاقتصاد والاستثمار.