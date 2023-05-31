قادة المظاهرات في إسرائيل يعارضون استمرار جانتس ولابيد في المفاوضات مع الحكومة

دار جدال بين قادة الاحتجاجات التي تقودها أحزاب اليسار ضد الإصلاحات القانونية وبين رئيسي حزبي "معسكر الدولة" و"يش عتيد" حول استمرار المفاوضات في منزل الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج حول التوصل إلى حل في القضية.

وقال حزبا يش عتيد ومعسكر الدولة في بيان مشترك، وفق "معاريف": "نواصل كل الوقت في محاولة حقيقية للتوصل إلى اتفاقيات واسعة، ونحن ملتزمون بالحفاظ على دولة إسرائيل ديمقراطية ومستقرة، ومنتبهون للأصوات ونعلم أن غالبية الجمهور يفضل خطوة الحوار على مغادرتها".

وأضاف البيان: "المحادثات في منزل الرئيس هي الإمكانية الوحيدة لإيجاد حل مشترك، لكننا أوضحنا أن استمرار المحادثات مشروط بإمكانية إحراز تقدم، والالتزام بالعملية داخل القاعة وخارجها، وهي وقف سيف الانقلاب القانوني مع التزام واضح بعدم وجود تشريع يفضي إلى تغيير النظام في إسرائيل".

ووجه قادة الاحتجاج رسالة إلى يائير لابيد وبيني جانتس بالقول: "إصراركم على الاستمرار في إضاعة الوقت في مقر إقامة الرئيس، وتسويق إنجازات وهمية للجمهور خطأ تاريخي يخدم نتنياهو وإرادته".

وأشار قادة الاحتجاجات إلى أن نتنياهو يجرهم إلى طريق مباشر للديكتاتورية وعليهم الانسحاب من المحادثات والمطالبة بإلغاء التشريعات القانونية.