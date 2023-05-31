بالرغم من سقوطها.. القوات الأوكرانية تهاجم باخموت بالطائرات المسيرة

قال الخبير العسكري الروسي، فيتالي كيسيليف، إن كثافة القصف في منطقة باخموت آخذة في الانخفاض، لكن مازالت القوات الأوكرانية ترسل طائرات بدون طيار مع ذخيرة إلى المدينة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح كيسيليف، خلال تصريحات تليفزيونية: "انخفضت شدة القصف في باخموت بشكل كبير، ولكن لا يزال هناك العديد من الطائرات المروحية الرباعية والطائرات بدون طيار التي تسقط الذخيرة على المارة على القطاعات السكنية الخاصة".

وأضاف كيسيليف ، أن القوات الروسية لديها الكثير من المعدات وخضعوا لتدريب قتالي ومعنوياتهم مرتفعة للغاية، لافتا إلى أنه من الضروري تكثيف العمل على الطائرات بدون طيار.

وتابع: “إنهم بحاجة إلى الطيران على ارتفاعات أعلى، وحمل المزيد من الذخيرة، والهجوم بدقة أكبر، ويجب أن يكون ”هناك المزيد من وحدات الطائرات بدون طيار في الجيش.

وعلى جانب آخر، قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، إن القوات الأوكرانية لا تبذل أي محاولة لاستعادة باخموت، لكنها تواصل قصف الضواحي الغربية للمدينة.

وأضاف جاجين في تصريحات تليفزيونية، أن الجيش الأوكراني في الوقت الحالي على مسافة كبيرة من باخموت ويواصل مهاجمتها بالمدفعية، وذلك يعني أنهم لا يحاولون دخول المدينة أو استعادة السيطرة عليها.

وتابع: "في رأيي أنهم سيفشلون إذا قاموا بذلك"، لافتا إلى أنهم يواصلون قصف الضواحي الغربية للمدينة.