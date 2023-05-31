مجلس الأمن الكوري يدين إطلاق بيونجيانج صاروخ باليستي: انتهاك لقرارات الأمم المتحدة

أدان مجلس الأمن الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا بعيد المدى، واعتبره استفزازًا وانتهاكًا خطيرًا لقرارات الأمم المتحدة.



ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) فإن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عقد اجتماعا طارئا للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بقيادة مستشار الأمن الوطني جو تيه-يونغ؛ لبحث إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى تزعم كوريا الشمالية أنه صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا.



وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا -قالت إنه صاروخ فضائي- نحو البحر الأصفر من منطقة دونغ تشانغ-ري في الساعة 6:29 صباحًا، واعترفت في وقت لاحق بفشل الإطلاق، متعهدة بالمحاولة مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.



وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي -في بيان- أن أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني أكدوا أن هذا الإطلاق بغض النظر عما إذا كان قد نجح أم لا، فإنه يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستفزازا خطيرا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.



وأضاف المكتب أن المشاركين اتفقوا أيضا على الحفاظ على موقف التعاون مع الحلفاء، والدول الصديقة، مع الاستمرار في المراقبة الدقيقة لاحتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق إضافي.

