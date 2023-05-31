رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: مصر تعيش نهضة عمرانية مبهرة.. فيديو

أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بالانجازات والمشروعات التي تشهدها جمهورية مصر العربية فى الفترة الأخيرة.

وَقال الحبتور فى تغريدة عبر حسابه الشخصي علىى تويتر “قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ” صدق الله العظيم.

وتابع : لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على جمهورية #مصر الحبيبة بالأمن والأمان، وبشعب يعشق ترابها… لذا نجدها اليوم تعيش نهضة عمرانية مبهرة، من حيث المشاريع التوسعية والأعمال التي تجذب السائح والمستثمر على حد سواء، وتؤمن الوظائف لأهل البلد؛ مشاريع للانتاج الزراعي والحيواني، توسعة قناة السويس، مشاريع البنى التحتية والسكك الحديد، ومشاريع الطاقة والمدن، وغيرها مما لا يعد ولا يحصى.

أقولها من القلب: « هنيئاً لشعب مصر الشقيق، وبإذن الله من نجاح إلى نجاح »

وأرفق رجل الأعمال الإماراتي بتغريدته فيديو يشرح أهم المشروعات والانجازات التي شهدتها مصر .