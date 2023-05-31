بعد إرباك المواطنين.. عمدة سيول يعتذر عن رسالة تنبيه نصية مبالغ فيها

اعتذر عمدة سيول، أوه سي-هون عن إرباك مواطني المدينة برسالة تنبيه نصية، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فضائياً.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت أنه تم إرسال رسالة تحذير من قبل حكومة المدينة نظرا لإلحاح الوضع؛ مشيرة إلى أنه بخلاف الإطلاق المعتاد لكوريا الشمالية باتجاه الشرق، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فضائيا باتجاه الجنوب، تلك المرة

لذا، قررت حكومة المدينة، المسؤولة عن سلامة عشرة ملايين مواطن، اتخاذ إجراء فوري وأصدرت إنذاراً.

وقال عمدة سيول في إيجاز صحفي، إن "هذه الرسالة النصية الطارئة ربما كانت رد فعل مبالغا فيه من قبل المسؤولين الميدانيين، لكن لم تكن خطأ".

وأضاف: "فيما يتعلق بالسلامة، لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، والاستجابة إلى الحد، الذي يبدو مبالغا فيه هو المبدأ".

وقد أدان مجلس الأمن القومي بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باعتباره انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستفزازًا خطيرًا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، عقد المكتب الرئاسي اجتماعا طارئا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي بقيادة مستشار الأمن القومي تشو تاي يونج لمناقشة "إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من قبل كوريا الشمالية تحت ذريعة ما يسمى بقمر صناعي"، حسب ما جاء في بيان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية.

وأكد أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن أن هذا الإطلاق، بغض النظر عن فشله، يعد انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازًا خطيرًا يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المجتمع الدولي.