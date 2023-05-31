الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تنظيم معرض زهور مماثل بالأردن

قام الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، يرافقه المهندس صدام الشرفات من وزارة الزراعة الأردنية بزيارة معرض زهور الربيع ال 90 بالمتحف الزراعى في الدقي وتفقد أجنحة المعرض المختلفة والتقى بالعارضين وأصحاب المشاتل أبدى إعجابه بالتنظيم ،وجمال المعروضات من الزهور والورود ونباتات الزينة .



وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال من خلال تنظيم معرض مماثل في الاردن الشقيق حيث تقوم مصر بتنظيم معرض زهور الربيع على مدار عشرات السنين .



‏جاء ذلك على هامش مشاركة "السرحان" في ورشة العمل التدريبية الثانية حول الإتجاهات الحديثة فى الزراعة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى “CARDNE”،



هذا ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسادة السفراء الأجانب بالقاهرة

يذكر أن معرض زهور الربيع

الذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السبت الماضي يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.



والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي