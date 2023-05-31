محمد أشتية: فلسطين ومصر شركاء في دحر الاحتلال ومواجهة الإرهاب

نقل محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن سعادته عن حفاوة الاستقبال.

وأضاف أن العلاقة بين مصر وفلسطين لم تبدأ الآن، لكنها منذ زمن بعيد من زيارة الرئيس عرفات لرئيس المصري جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية يتم تعزيزها من أجل إنهاء الاحتلال والعودة لحدود 67

وأضاف أن فلسطين ومصر شركاء في دحر الاحتلال ومواجهة الإرهاب، واصفا إسرائيل بالإرهابية.

وأشار إلى أن إسرائيل تشن حربا جامحة ضد الفلسطينين والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأرض سوف تعود مرة أخرى للفلسطينين، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حربا أيضا على أموال الفلسطينين وتقتطع من أموال فلسطين 100 مليون دولار شهريا.

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