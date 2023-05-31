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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: من يتأمر على زملائه في العمل خسيس

صدى البلد

ما حكم من يتآمر على زملائه فى العمل ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب ممدوح، قائلًا: إن من يتآمر على زملائه فى العمل خسيس والشرع لا يحب الخسة، لكن هنا يجب توضيح الأمر وهو ماذا فعل هذا الشخص؟ هل مطلوب منه كتابة تقرير عن أداء الموظفين وفعل ذلك؟ .. ان كان الامر كذلك فهذا ليس تآمرا بل هو أداء لعمله.

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وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب العامل أو الموظف بدون وجه حق، لافتا إلى أن منظومة العمل في أي مؤسسة تحكمها لوائح محددة تطبق على الجميع دون استثناءات.


وأجاب "عاشور"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، عن سؤال يقول: "لدي مشكلة مع صاحب العمل بسبب أنه إذا غاب موظف يحتسب هذا اليوم بيومين رغم أنني من حقي أن أتغيب وقانون العمل يسمح بذلك فما حكم ذلك؟". قائلا: "إذا كان ما يفعله صاحب العمل مخالفا للقانون الذي يحكم سير العمل فهو آثم شرعا ولا يجوز له فعل ذلك لأن خصم يوم اشتغله الموظف أو العامل أضاع عليه حقه، أما إذا كان القانون ينص على ذلك فله الحق في ذلك ولا يلام على فعله".

ما حكم من يتآمر على زملائه فى العمل

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