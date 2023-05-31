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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين التعاون الإسلامي يشيد بجهود بنجلاديش في تقديم المساعدات للاجئي الروهينجا

صدى البلد

  أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بجهود بنجلاديش في تقديم المساعدات الإنسانية والمأوى لنحو مليون ومائتي ألف لاجئ من الروهينجا، مقدماً شكره لبنجلاديش على استضافة ودعم الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا.


واستعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي - خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن، في العاصمة البنجلاديشية /دكا/ - عدداً من القضايا الهامة المسطرة في جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، وأكدا ضرورة زيادة التعاون والتضامن لمعالجتها.


وأعرب الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واستكشفا السبل والوسائل الكفيلة بزيادة تعزيزه.


من جانبه، أعرب وزير خارجية بنجلاديش عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وللدعم الذي تقدمه لشعب الروهينجا.
 

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