شن عملية عسكرية شمال الضفة.. عضو بالكنيست يحرض سلطات الاحتلال

طالب عضو الكنيست تسفي سكوت من حزب (الصهيونية الدينية) الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية لوقف العمليات في شمال الضفة الغربية.

وقال سكوت حول الوضع الأمني في شمال الضفة لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "نرحب بشن عملية عسكرية عميقة ومحدودة في شمال الضفة، لكنها ليست كافية لتغيير المعادلة التي تتطور في المنطقة".

وأضاف سكوت أن هناك في شمال الضفة بنية تحتية واسعة للخلايا المسلحة وبحاجة إلى العمل ضدها.

وتأتي تصريحات عضو الكنيست، بعد إزاحة الستار عن مناقشة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في شمال الضفة ضد المجموعات المسلحة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن جهاز الشاباك يؤيد تنفيذ العملية، لكن وزير الجيش يوآف جالانت لم يقرر بعد.