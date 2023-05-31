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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي وأشتيه يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وفلسطين

صدى البلد

شهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عدد من الوثائق بين جمهورية مصر العربية ودولة فِلَسْطين، عقب انتهاء المباحثات التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسيْ وزراء البلدين.

وتمثلت الوثيقةُ الأولى في توقيع بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة بدولة فِلسطين، ووقعه من الجانب المصريّ السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الفِلسطينيّ رياض عطاري، وزير الزراعة.

أما الوثيقة الثانية التى تم توقيعها فهى بروتوكول مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فِلسطين، ووقع هذا البروتوكول من الجانب المصريّ سامح شكري، وزير الخارجية، ومن الجانب الفِلسطينيّ الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين.

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