سفير مصر في جوبا يبحث نائب سلفاكير تطورات التعاون بين البلدين| صور

التقي السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية، لدى جنوب السودان "تعبان دينج" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع البنية التحتية.

واستعرض السفير ، تطورات التعاون بين مصر جنوب السودان فى عدد من المجالات والقطاعات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشروعات المصرية فى مجال الموارد المائية والرى والحد من مخاطر الفيضانات، وكذا أعمال تأهيل وإعادة تشغيل محطتى الكهرباء فى مدينتى "يامبيو" و"رومبيك" التى تقوم بها إحدى الشركات المصرية التابعة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الجمهورية الجنوب السودانى عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر لمساعدة ودعم شعب جنوب السودان ولاسيما فى القطاعات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية والإنسانية لمواطنى دولة جنوب السودان مثل الرى والموارد المائية والكهرباء والطاقة.

سفير مصر في جوبا يلتقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع البنية التحتية

سفير مصر في جوبا يلتقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع البنية التحتية

سفير مصر في جوبا يلتقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع البنية التحتية