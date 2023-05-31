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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سبب استدعاء نيسان صني وإكس تريل وتيدا.. واشتري سيتروين C5 ولا كيا سبورتاج بـ1.5 مليون جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال هذه الفترة بشكل مبالغ فيه، ويرجع ذلك الارتفاع الي عدة أسباب منها، عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي ذلك ساعد علي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 المتوافرة لدي الوكلاء والموزعين .

أسعار السيارات ترتفع في مصر مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو ربما مرتين، وربما ثلاثة في نفس الشهر، وتصاحب تلك الزيادات الرسمية المتواصلة في الأسعار ظاهرة الأوفر برايس التي تفرض سعر أضافي علي السيارة من قبل التجار، ولكن الآن اصبح الأوفر برايس يعرض من خلال الموزعين والوكلاء خصوصا بعد الزيادات المستمرة في الأسعار.

توقف إنتاج سيارة ميتسوبيشي لانسر في العديد من الدول منذ عدة سنوات، ونالت ميتسوبيشي لانسر مكانة كبيرة عالميا بين أصحاب السيارات والراغبين في شراء سيارات ذات تصميم مميز، وقوة فريده .

أطلقت شركة نيسان موتورز ايجيبت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة استدعاءات لبعض طرازات نيسان من الأسواق من أجل فحصها والكشف علي ما بها من عيوب .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 بمختلف فئاتها ومنها السيدان، والهاتشباك والكروس أوفر، حيث يرغب المصريين دائما ومنهم الشباب في الحصول علي سيارات هاتشباك لما تحتوي عليه من مميزات منها، تصميمها الشبابي، ومحركها القوي ، بالإضافة الي ارتفاعها المناسب عن الأرض.

أسعار السيارات الجديدة الآن أصبحت جنونية وحتي الآن لم يشهد سوق السيارات العالمي انفراجه من الأزمات التي عصفت به، حيث تأثر سوق السيارات عالميا بعدة عوامل منها، عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وذلك أدي الي زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 المنتجة بسبب تقلص الإنتاج .

تنتمي سيارة تويوتا اوربان كروزر موديل 2023 اليابانية الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر سيارة  اوربان كروزر بتصميم عصري، وشكل خارجي مميز ورياضي، بالإضافة الي احتوائها علي محرك يعطي قوة 101 حصان .

سيارة  فولكس فاجن طوارق بعيدة كل البعد عن كونها أكبر سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات، حيث تلقى الجيل الثالث من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من فولكس فاجن عملية تجميل منتصف العمر في وقت سابق من هذا الشهر.

كيا سيراتو بدون أوفر برايس لانسر ايفوليوشن X نيسان صني وإكس تريل وتيدا هيونداي i10 سيتروين C5 ا كيا سبورتاج تويوتا اوربان كروزر فولكس فاجن طوارق 2024

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