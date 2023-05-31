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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختيار مروان عطية أفضل لاعب بالجولة الـ27 من الدوري الممتاز

مروان عطية
مروان عطية

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن اختيار مروان عطية لاعب الجولة الـ27 من الدوري الممتاز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “رابطة الأندية تعلن اختيار مروان عطية لاعب الجولة الـ27 من الدوري الممتاز”.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتأهل النادي الأهلي إلي المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

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