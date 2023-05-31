جنا خطاب تفوز على لاعبة إسرائيل في الثانية الأخيرة وتتأهل للدور الـ16ببطولة العالم للتايكوندو

تأهلت جنا خطاب لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو إلى دور ال 16 ببطولة العالم بعد مباراة ماراثونية أمام لاعبة اسرائيل حيث حققت الفوز في الثانية الأخيرة وضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي .

وتغلبت البطلة المصرية صاحبة ال 17 عاما على لاعبة اسرائيل بنتيجة 5-4 في البطولة التي تستضيفها اذربيجان خلال الفترة من 29 مايو الى 4 يونيو 2023.

ومن جاني آخر تأهل منذ قليل إلى نفس الدور البطل الأولمبي سيف عيسى بعد تغلبه على لاعب أفغانستان.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و 6 سيدات، وهم:يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآيه شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.