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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حشد عسكري مفاجئ.. الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف الجنود لهذا السبب

حشد عسكري.. الجيش
حشد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف الجنود لهذا السبب

استدعى الجيش الإسرائيلي الآلاف من جنوده، من خلال الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، ضمن مناورته العسكرية التي انطلقت أمس الأول، الاثنين، شمال إسرائيل وحملت اسم “اللكمة القاضية”، وذلك بحسب موقع “والاه”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “كجزء من مناورة اللكمة القاضية يتدرب الجيش على تجنيد قوات الاحتياط في حالات الطوارئ، وكجزء من عملية الاتصال والتجنيد، يتم إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية إلى جنود الاحتياط، بعضهم يدعونه للحضور، تم استدعاء جنود الاحتياط في الوحدات المتدربة لخدمة الاحتياط في وقت مبكر”.

وضمن المناورة يجري جيش إسرائيلي تمريناً يحاكي إخلاء المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية، خوفاً من تسلل قوات الرضوان التابعة لحزب الله إلى هذه المستوطنات في أي حرب قادمة وتنفيذ عمليات خطف وقتل وإطلاق صواريخ ثقيلة قصيرة المدى نحو هذه المستوطنات.

فيما وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال “مايكل كوريلا” إلى تل أبيب أمس الأول، الاثنين، في زيارة تستمر 3 أيام، للاطلاع على تفاصيل المناورة العسكرية للجيش الإسرائيلي.

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