عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالب برلمانية بإلغاء قرار وقف عدد من الحصص الاستيرادية ببورسعيد

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اجتماعها والمخصص لمناقشة عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر  بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق.

 وذلك بحضور محافظ بورسعيد ، وعلى خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار .

وتساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة البرلمانية عن إمكانية  إعداد لجنة للتظلمات لحل هذة المشكبة  وتساءل عن خطورة  خفض حصص البطاقات  الاستيرادية وهل يصب فى مصلحة الاقتصاد.

وقال محمد  سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد :إن حصة الاستيراد تقدر بنحو 225 مليون دولار ،يعيش منها 42 ألف شركة سواء أفراد او مساهمة.

وأشار إلي أن محافظة بورسعيد طبقت الفاتورة الضريبية وذلك استجابة للدولة المصرية والظروف الاقتثادية ،فمثلا لو استورد أجهزة منزلية ومستلزمات نقوم بإعداد قاتورة ضريبية.

وطالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد  بضرورة إيقاف التهريب الممنهج داخل محافظة بورسعيد ، قائلا: “ولايخفى على أحد أن هناك تهريب فى كل موانىء مصر ولكن متزايد فى محافظة بورسعيد”.

وأكد النائب حسن  طارق عمار مقدم طلب الإحاطة  من الضرورى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر  بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977،وإعادة فتح التظلمات لجميع الحالات الموقوفة ،مع وضع جدول زمنى للإعلان عن نتائج هذة التظلمات ،من خلال تخصيص 5 أيام عمل لتلقى التظلمات ومثلها لفحصها.

وأكد النائب الدكتور  محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب وعضو المجلس أن هناك اتهامات تطال دائما  محافظة بورسعيد تحت زعم أنها  سبب خراب الاقتصاد المصري ،وهو أمر خاطىء ،لاسيما وأن المشكلة ذاتها يكون المسئول عنها هو القيادات التنفيذية التى تتولى المحافظة فى سنوات ماضية.

وكشف عن أن صادرات محافظة بورسعيد من الملابس الجاهزة لدول أوروبا وأمريكا تقدر بنحو 45% من اجمالي الصادرات المصرية.

وأشار النائب محمود حسين  إلي أن محافظة بورسعيد تغذى مجال الصادرات المصرية للخارج.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني محافظ بورسعيد الأحكام القضائية خفض حصص البطاقات الاستيرادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

عمرو هاشم ربيع يقترح تقديم المجلس الأعلى للتعليم مشروعات قوانين للبرلمان

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

أصول الدين بالزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم لـ 5 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ