32.2 مليون نسمة.. الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تعلن عدد سكان المملكة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان المملكة بلغ 32.2 مليون نسمة وإن عدد المقيمين يبلغ 13.4 مليون نسمة، أي ما يعادل 41.6 بالمئة من السكان.

وأضافت الهيئة في البيان لها اليوم، أن متوسط أعمار إجمالي السكان في السعودية يبلغ 29 عاما، بحسب تعداد عام 2022، وأن المواطنين السعوديين دون سن 30 عاما يشكلون 63 بالمئة من إجمالي عدد السعوديين.

وفي وقت سابق، دشنت المملكة العربية السعودية، مبادرة "طريق مكة" في تركيا بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين، بهدف استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

كما تهدف المبادرة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).