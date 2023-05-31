ممثل حماة الوطن: وضع مهارات على التعليم التكنولوجي سيؤهل الطلاب لسوق العمل

قال أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، ممثل حزب حماة الوطن، إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والإرتقاء لمستوي نصل فيه عالميا، ويكون أحد أهم دعائم البحث العلمي وهو من سيقوم بعمل النهضة الإجتماعية.

وأضاف خلال جلسة خاصة للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب: أنه يعتبر وجود عدد كبير من الوزارات نقطة إيجابية وليست سلبية، لانها معنية بمخرجات التعليم، إضافة إلى أن بعضها لديه معاهد فنية، معقبا: “علينا دعم التعليم التكنولوجي”.

وتابع أن التوسع فى التعليم التكنولوجي لو تم وضع به المهارات، سيجد الطلاب فرصة عمل ليس فقط فى مصر بل إقليميا ودوليا.