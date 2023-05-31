رئيس الإصلاح والنهضة بجلسة إنشاء المجلس الوطني للتعليم: تدريب المعلم الأهم

وافق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة "التيار الإصلاحي" من حيث المبدأ على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مثمنا الخطوة لضبط وتطوير التعليم في مصر.

وأكد عبد العزيز - خلال كلمته بأن التدريب سواء للمعلمين أو غيرهم لا يقل أهمية عن التعليم نفسه، موضحا أن ملف التعليم الفني له اهمية اقتصادية وفنية ولابد من العمل عليه كثيرا حت نصل به إلى ما نريد.

وأشار إلى أن هناك بعض نقاط الضعف منها شروط الاعتماد والرقابة، موضحا أننا لابد أن ندرك ونجيب على ماذا نريد أن نكون في 2030 في هذا الملف؟.

وشدد على أننا لدينا مشكلة جوهرية متمثلة في المعلم الذي يقوم بالتدريب، فكيف سيعمل ذلك وهو ليس مؤهلا له، ولابد من إعداده وتدريبه لآنه أساس العملية التعليمية.

وأكد أننا داخلين على عصر التكنولوجيا المتنوعة، ولابد أن يكون هناك ممثل بالمجلس من المجلس الأعلي للاستثمار، فاهم في احتياجات الشركات الأجنبية.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.