الجبهة الشعبية: نفي إسرائيل مسئوليتها عن قصف قوسايا يؤكد خشيتها من ردود الأفعال

أصدرت الجبهة الشعبية - القيادة العامة بياناً اليوم، الأربعاء، رداً على ما وصفته بأكاذيب الجيش الإسرائيلي، ونفيه مسئوليته عن الغارة الجوية ضد موقع الجبهة.

وقالت الجبهة في البيان: "إن نفي العدو الصهيوني قيامه بغارة جوية ضد موقع الجبهة في قوسايا يعبر عن قلقه وارتباكه وخشيته من ردود الأفعال".

وأضافت: "لقد اعتاد الاحتلال القيام بعمليات اغتيال وبعمليات أمنية مختلفة ضد أبناء شعبنا والمقاومين والعلماء في أماكن مختلفة من العالم، وغالباً كان ينكر أو يخفي مسئوليته، وفي هذا السياق يأتي نفيه نتيجة حسابات سياسية أمنية معقدة".