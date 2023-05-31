عامل وحداد.. ضبط المتهمين بسرقة وخطف حقائب السيدات في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط حداد وعامل لإتهامهما بخطف وسرقة حقائب السيدات في منطقة الدقي.

ضبط عصابة سرقة حقائب السيدات في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الدقي، تضمن ورود عدة بلاغا من سيدات أتهموا فيها شخصين لقيامهم بسرقة وخطف حقائبهم بمنطقة الدقي، ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن وراء إرتكاب الوقائع حداد وعامل، يستخدمان دراجة بخارية لسرقة وخطف حقائق السيدات بالمغافلة في الشارع بمنطقة الدقي.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت فرق مباحث الدقي برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي القبض على المتهمين، وتبين أن أحدهما حداد بالغ من العمر 16 عاما، والأخر عامل بالغ من العمر 20 عاما، كما تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في جرائمهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.