مطوية إرشادية وفيلم كرتون.. استعدادات الزراعة لمكافحة دودة الحشد بمحصول الذرة

قال الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن الإدارة تستعد لوقاية محصول الذرة من دودة الحشد الخريفية.

وأوضح الحمادي أن من ضمن الاستعدادات تنفيذ دورة إرشادية للمزارعين لإنتاج الذرة الشامية ولمكافحة دودة الحشد الخريفية خلال هذا الشهر في 16 محافظه بالاستعانة بباحثين من معهد المحاصيل ومعهد الوقاية.



وأضاف أن الإدارة المركزية للإرشاد قامت بطباعة “مطوية إرشادية - فلاير إرشادي - بوستر إرشادي” لتوعية المزارعين على الطرق الصحيحة لمكافحة دودة الحشد، سوف يتم توزيعها على المحافظات المختلفة بخلاف النشر الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه تم عمل فيلم كرتون عن المكافحة من خلال إدارة الوسائل الإرشادية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع.