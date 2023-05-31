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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل الدورة السابعة من مؤتمر الريادة التكنولوجية

صدى البلد

تستقبل مدينة الغردقة بداية شهر يونيو القادم، النسخة السابعة من مؤتمر الريادة التكنولوجية تحت شعار Together Powering a Better Future.

سيشهد المؤتمر العديد من الورش والجلسات الحوارية، وذلك لمناقشة مواضيع محورية، منها عملية تحول مصادر الطاقة ودور الصناعات بمختلف أنواعها في تسريع تلك العملية، بالإضافة إلى مناقشة المشهد الاقتصادي في مصر حالياً وتأثيره على القطاع الصناعى، وأحدث الممارسات المستدامة التي يمكن تبنيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتقليل الضرر على البيئة.

يأتي مؤتمر الريادة التكنولوجية في إطار استراتيجية شل العالمية للزيوت التي تسعى لتبني أحدث الممارسات وأكثرها تواؤماً مع معاييير الاستدامة التي تشكل مستقبلاً أفضل وأكثر استقراراً فى الدول التى تعمل بها، ومنها مصر التى تعتبر من أهم الأسواق للشركة العالمية.

سيعكس المؤتمر دور تعزيز القطاع الصناعي في مصر بمنتجات وخدمات تساهم فى تقليل تكاليف التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة السادسة من المؤتمر عام 2019  جاء تحت شعار "معا كل شيء ممكن"، وتضمنت جلسات تلك النسخة مجموعة متنوعة من المناقشات عن التطورات الخاصة بقطاع الصناعات في مصر.

 

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