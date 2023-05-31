في اليوم العالمي للإقلاع عنه.. 2665 جنيها متوسط إنفاق الأسرة على التدخين

بلغ متوسط نصيب الأسرة من الانفاق السنوي على التدخين، وفقاً لعينة بحث الدخل والانفاق والاستهلاك خلال عام 2021/2022، 2665.4 جنيه مصري، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف الجهاز ، عن أهم مؤشرات التدخين في مصر بالتزامن مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين وفقأ للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، من بينها أن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة .

ووفقا للبيانات الإحصائية، تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 39.6% وفقا لما اعلنه الجاز المركزي للتعبئة العامة والاصحاء، وهو ما يعني ان هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

وأعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.