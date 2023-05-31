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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ترقيع في ثوب بالي.. عضو بالحوار الوطني: أرفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعرب الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن رفضه لمقترح مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، معتبرا إياه "ترقيع في ثوب بالي".

وقال جودة عبدالخالق، خلال كلمته بجلسة المطار المنعقدة الان، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إن قضية تنظيم التعليم لا خلاف عليه ولكن مشروع قانون للتعليم والتدريب هو جزء من كل الأزمة التي يعيشها التعليم في مصر.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك مشكلة تتعلق بالتعليم في هذا الوطن وهي مشكلة حقيقية يجب أن يتم النظر إليها بمنظور أشمل يبدأ من تحدي التمويل، مشيرا إلى المخصص للتعليم لكل مراحله في أقل من 2% من موازنة الدولة، معتبرا تباطؤ التمويل صخرة قد تصطدم بها أي قانونين أو محاولات للتطوير.

وتابع: نحتاج كيان يعيد صياغة العملية التعليمية في بكل وسائلها بما يحفظ كيان هذا الوطن المعرفي والعلمي والثقافي".

واستطرد إلى قضية البحث العلمي في مصر، معتبرا إياه مبكل بقيود واغلال كثيرة تعوقه عن التنمية، قائلا:" البحث العلمي يحتاج إلى أفق وإحساس بالأمان والحرية، في حين أن الجامعات المصرية حاليا تئن وتنزف".

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