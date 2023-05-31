داعيا القادة للقاء مع شولتز.. ماكرون يحمل سلطات كوسوفو مسؤولية الاضطرابات الحالية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن سلطات كوسوفو تتحمل مسؤولية الاضطرابات التي زادت بشكل حاد منذ تولي رؤساء البلديات الألبانيين العرقيين منصبهما في منطقة شمال الصربية الأغلبية في البلاد.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي في براتيسلافا، "من الواضح جدا أن سلطات كوسوفو تتحمل مسؤولية الوضع الحالي، وهناك عدم امتثال لاتفاق كان مهما، والذي تم تأمينه قبل أسبوعين فقط".

وأعرب ماكرون عن أمله في مقابلة المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة كوسوفو وصربيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في وقت سابق من هذا الشهر، أجرى رئيس الوزراء في كوسوفو ألبين كورتي والرئيس الصربي ألكساندر فيوشيتش محادثات في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين البلدين.

واندلعت الاشتباكات في شمال كوسوفو عندما استخدمت الحكومة في بريستينا قوة الشرطة لمحاولة تثبيت رؤساء البلديات الألبانيين العرقيين في المدن الشمالية حيث يشكل الصرب الأغلبية. على الرغم من مقاطعة الصرب الانتخابات المحلية.

وخرج الوضع خارج عن السيطرة بعد أن حاول الصرب شق طريقهم إلى قاعة بلدية في بلدة زفيكان الشمالية، لكن تم صدهم من قبل شرطة كوسوفو التي تطلق الغاز المسيل للدموع.

وحاولت قوة حفظ السلام، التي يقودها الناتو، استخدام العنف لتفريق الحشود باستخدام الدروع والهراوات ولكن قوبلت ببرد من الصخور والزجاجات والمولوتوف.

وأصيب ما مجموعه 30 من قوات حفظ السلام، 11 إيطاليا و 19 مجري، في الاشتباكات.

