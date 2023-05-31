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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد صناعي وتجاري روسي يزور مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

صدى البلد

زار وفد روسي رفيع من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة التمويل الروسية ، اليوم ، مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بالعين السخنة.

كان في استقبال الوفد محمد براية، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، ووليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، و قيادات من الهيئة. 

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان اليوم ، إنه في بداية الزيارة اجتمع نائبا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الوفد الروسي و ممثل مؤسسة التمويل، حيث شدد النائبان على عمق العلاقات المصرية الروسية التي تمتد لسنواتٍ في شتى المجالات، لافتين إلى أن تواجد الوفد هو أحد نتائج الاتفاق المبدئي على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في منطقة السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين، تمهيدًا لاستقبال الشركات والصناعات الروسية بالقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة.

وقدم نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية شرحا عن مشروعات التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية، وعرض فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ.

كما تم عرض أهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة في القطاعات المستهدف توطينها بالرؤية الاستراتيجية للهيئة.

و أجاب عن تساؤلات الحضور من ممثلي الشركات الروسية حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين وكذا الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية لتعزيز تلك الاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع أعرب نائبا رئيس الهيئة عن تقديرهما للتعاون المشترك بين الجانبين، أعقب ذلك قيام الوفد بجولة تفقدية للموقع المحدد للمنطقة الصناعية الروسية على مساحة 500 ألف متر مربع بالعين السخنة؛ حيث تفقد الوفد المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية للتعرف على مختلف المنشآت الصناعية في نطاقه، ثم قام الوفد بتفقد ميناء العين السخنة ومستجدات التطوير به لتحويله لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر.

وقام نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية باصطحاب الوفد الروسي في جولة تفقدية بشرق بورسعيد لموقع المشروع الخاص بالمنطقة الروسية الصناعية المقرر أن المرحلة الأولى على مساحة مليون متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وخلال الجولة تم التعريف بأهم المطورين الصناعيين الذين يعملون داخل شرق بورسعيد فضلًا عن المشروعات القائمة بالفعل وأعمال التطوير الجارية والتوسعات التي تشهدها المنطقة الصناعية.

وتعد المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في السخنة وشرق بورسعيد، أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا، كما أن وجودها حول قناة السويس يمنحها موقعًا استراتيجيًّا في منطقة واعدة وقريبة من أهم مجرى ملاحي عالمي وموانئ جاهزة لتصدير واستيراد مختلف السلع والمنتجات، ويتيح التواصل مع الأسواق الإفريقية والإقليمية، وعلى جانبٍ آخر تستفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الشراكة مع المنطقة الروسية في توطين الصناعات وتوفير فرص العمل ونمو حركة التجارة بالموانئ التابعة لها.
 

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