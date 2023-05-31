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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عميل في الموساد..

إعلان عاجل من إسرائيل خاص بضابط المخابرات الغارق بإيطاليا

عميلاً في الموساد..
عميلاً في الموساد.. إعلان عاجل من إسرائيل

أصدرت سلطات تل أبيب اليوم، الأربعاء، إعلانا عاجلا خاصا بضابط المخابرات الإسرائيلي الغارق في إيطاليا؛ يؤكد أنه عميلاً لجهاز المخابرات العبري الموساد.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إنه "سيتم فتح تحقيق جنائي في حادثة ضباط المخابرات على متن السفينة في إيطاليا".

أعيد جثمان الإسرائيلي الذي غرق في بحيرة ماجيوري في إيطاليا خلال حادث قارب، والذي كان عميل استخبارات إسرائيلي سابق، إلى إسرائيل ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.

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وقالت وسائل إعلام إيطالية، إنه "سيتم فتح تحقيق جنائي في حادثة ضباط المخابرات على متن السفينة في إيطاليا"، وكان مسموحا لـ15 شخصا فقط على متن القارب، وخلال الغرق كان على متنه 25 شخصا. في المقابل أفادت صحيفة "لا رفبليكا" الإيطالية أن "عشرة إسرائيليين كانوا على متن القارب تمت إعادتهم بطائرة عسكرية الى إسرائيل".  

وأكد جيوفاني بوزي، عمدة سيستو كاليندا، المدينة التي وقعت فيها الكارثة: "لا أعرف ما هو سبب الاجتماع على متن السفينة بين ضباط المخابرات الإسرائيليين والإيطاليين. في رأيي ، لا يوجد شيء غير عادي هنا بخلاف مأساة خطيرة. حادث ، مجرد حادث مروع ، ولكن ببساطة حادثة."

وكان قد أفاد تقرير أمس الثلاثاء أن عشرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية السابقين كانوا من بين الناجين من كارثة القارب في بحيرة ماجوري الإيطالية.

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