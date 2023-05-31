لن نرحم أحدا.. المعارضة التركية تتوعد كل من صوت لـ أردوغان

ذكرت وسائل إعلام تركية أن خيرية تشليك، وهي مسئولة في بلدية إزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري، قالت: "نعد حاليا قائمة بأسماء موظفي البلدية الذين صوتوا لأحزاب سياسية أخرى ولن نرحم أحدا".

وأكدت: "من يعمل في بلديتنا ويخوننا لا يعمل معنا وليذهب ليعمل في مؤسسات الدولة"، بحسب "تركيا الآن".

وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، كشف أن هناك خيبة أمل بسبب نتيجة الانتخابات، مرجعا السبب وراء ذلك إلى الوعود المبالغ فيها التي كانت تعد بها المعارضة.

وقال: "على جميع مواطنينا أن يعلموا أن هذا وطننا جميعا، وسنعمل لمصلحة الجميع على اختلاف مشاربهم السياسية".

وتفوق أردوغان على منافسة كمال كيليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت، في الجولة الثانية من الانتخابات التركية، التي أجريت يوم الأحد الماضي.

وحصل أردوغان على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو.