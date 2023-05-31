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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسد الجوع.. طريقة عمل طاجن الفول بالخضار والبيض

طاجن الفول
طاجن الفول

يعد طاجن الفول من أكثر الأكلات المغذية القادرة على القضاء على الجوع بشكل سريع خاصة إذا تم إضافة بعض الخضروات والأطعمة المفيدة له.

ونعرض لكم طريقة عمل طاجن الفول بالخضار والبيض بمذاق رائع من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير طاجن الفول بالخضار والبيض
فول مدمس 
فلفل رومى أخضر 
بصل طماطم 
كمون ناعم سمنه
بيض
ملح فلفل أسود
بقدونس مفروم

طريقة عمل طاجن الفول بالخضار
* في حلة بها سمنة على نار هادئة  ضعي البصل والملح والفلفل الأسود وشوحيه حتى يتغير لونه 

*أضيفي قطع الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس وقلبيهم قليلا حتى تذبل الطماطم ثم ضعى الفول 
* ضعي الخليط فى طاجن وضعي البيض على الوجه ورشى على الوجه الملح والفلفل الأسود وادخليه الفرن حتى ينضج البيض.

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